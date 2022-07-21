Прояснилась судьба второй части «Холопа» Клима Шипенко

Режиссер Клим Шипенко рассказал, когда закончатся съемки второй части самого кассового российского фильма «Холоп».

По словам режиссера, съемки планируется завершить к концу 2023 года, пишет издание «АиФ». Съемки проекта сдвинулись из-за того, что сейчас Шипенко работает над первым фильмом, снятом в космосе, «Вызов».

«Холоп 2» был представлен на защите проектов, претендующих на инвестиции «Фонда кино».

«Это очень интересная, сложная задача. Я такие люблю… Никогда не делал продолжений. Для меня это очередной эксперимент…», — говорил там о втором «Холопе» Клим Шипенко.

Фильм «Холоп» вышел в 2019 году и за месяц стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката. По сюжету, отец отправляет сына-мажора на перевоспитание. Во время подстроенной аварии, Гриша якобы попадает в другое время — в деревню XVIII века, которую на самом деле создали с помощью актеров и декораций.

Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и другие. Кто будет участвовать во второй части, пока неизвестно.