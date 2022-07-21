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Белый дом разъяснил слова Байдена о его «заболевании раком»

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден говорил о немеланомных опухолях кожи, которые ему ранее удалили, когда рассказывал про свое «заболевание раком», сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Байден, выступая накануне с речью о борьбе с последствиями климатического кризиса, рассказал о том, «как болел раком». По его словам, в городе Клеймонт, где жил будущий президент, была очень плохая экологическая ситуация.

«Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — приводит ТАСС слова Байдена.

На заявление сразу же обратили внимание в СМИ и соцсетях, где подчеркивалось, что демократ говорил о состоянии своего здоровья в настоящем времени.

Байден, которому в ноябре исполнится 80 лет, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, шутливо именуемые в США «байденизмами».

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