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Центробанк установил новый курс доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 21 июля. Рубль по итогам торгов в среду снова подорожал к доллару и евро.

Курс доллара снизился на 0,58 рубля, составив 54,84 рубля. Курс евро опустился на 0,62 рубля, до 55,82 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора.

Доллар и евро активно дорожали в конце февраля и первой половине марта. Так, 2 марта курс доллара превысил 100 рублей впервые после деноминации 1998 года. 11 марта один евро стоил 132 рубля и 95 копеек, а один доллар — 120 рублей и 60 копеек.

Однако затем американская и европейские валюты стали дешеветь. Так, в течение июня доллар опускался до уровня 51,16 рубля, а евро — 53,86 рубля. После 30 июня рубль снова резко подешевел и теперь балансирует примерно на одном уровне.

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Топ комментариев

Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

userkc

считаю опасно вмешиваться в небесную механику, изменение орбиты может изменить орбиты других астероидов,...

slavaynin

Украина тоже уже испытала и не раз)

pepelmetal

Они и правда думают что это им чем-то поможет