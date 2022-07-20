Центробанк установил новый курс доллара и евро

Банк России установил официальные курсы валют на 21 июля. Рубль по итогам торгов в среду снова подорожал к доллару и евро.

Курс доллара снизился на 0,58 рубля, составив 54,84 рубля. Курс евро опустился на 0,62 рубля, до 55,82 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора.

Доллар и евро активно дорожали в конце февраля и первой половине марта. Так, 2 марта курс доллара превысил 100 рублей впервые после деноминации 1998 года. 11 марта один евро стоил 132 рубля и 95 копеек, а один доллар — 120 рублей и 60 копеек.

Однако затем американская и европейские валюты стали дешеветь. Так, в течение июня доллар опускался до уровня 51,16 рубля, а евро — 53,86 рубля. После 30 июня рубль снова резко подешевел и теперь балансирует примерно на одном уровне.