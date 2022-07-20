Медведев перечислил «грехи России»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале список того, в чем «виновата Россия». Он озаглавил его «Наши грехи».

Согласно списку, Россия виновата:

в росте цен на бензин в США и на продукты питания — «во всех магазинах на всех континентах»

в жаре на европейских курортах

в провоцировании введения антироссийских санкций, «которые ударили по беззащитным европейским компаниям»

в том, что президент США Джо Байден «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера»

в том, что в США можно голосовать по почте

в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой»

«в отставках европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло»

в манипулировании общественным мнением с помощью произведений российской литературы и музыки, «которые некритично потребляют доверчивые европейцы»

в убийстве Гая Юлия Цезаря «бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей»

в «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара» по Земле, который привел к исчезновению динозавров

Российский политик завершил свой пост словами: «Список открытый. Пополняется».