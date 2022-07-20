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Медведев перечислил «грехи России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале список того, в чем «виновата Россия». Он озаглавил его «Наши грехи».

Согласно списку, Россия виновата:

  • в росте цен на бензин в США и на продукты питания — «во всех магазинах на всех континентах»
  • в жаре на европейских курортах
  • в провоцировании введения антироссийских санкций, «которые ударили по беззащитным европейским компаниям»
  • в том, что президент США Джо Байден «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера»
  • в том, что в США можно голосовать по почте
  • в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой»
  • «в отставках европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло»
  • в манипулировании общественным мнением с помощью произведений российской литературы и музыки, «которые некритично потребляют доверчивые европейцы»
  • в убийстве Гая Юлия Цезаря «бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей»
  • в «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара» по Земле, который привел к исчезновению динозавров

Российский политик завершил свой пост словами: «Список открытый. Пополняется».

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Политика #Россия #Мир
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