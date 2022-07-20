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Бобр прогулялся по улицам Горно-Алтайска

Источник:
Sibnet.ru
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Бобр, прогуливающийся по одной из улиц Горно-Алтайска неподалеку от ремонтируемого автомобильного моста, попал на видео и стал героем соцсетей.

Ролик распространяется в социальных сетях. На ролике видно, как бобр аккуратно идет по тротуару, переходит через лужи, обходит человека, совсем его не боясь, пересекает дорогу и пускается бегом, завидев впереди берег реки.

Ролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

«Недаром же говорят, что в России медведи по улицам ходят, а теперь и бобры», «Даже бобры устали ждать, когда этот мост сделают, – решили помочь», «Какие нам санкции у нас в России бобры мосты строят, медведи в Байкале купаются с людьми!», «Вышел на прогулку с проверкой», – написали пользователи.

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