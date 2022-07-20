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Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы

Источник:
Sibnet.ru
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Настя Ивлеева и Элджей
Фото: © кадр из видео

Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей отметили годовщину свадьбы и обменялись подарками спустя год после развода.

«Друзья, у нас сегодня годовщина свадьбы. Я знаю, что у вас сейчас в голове возникла тонна вопросов. Ответов на них не будет. Но вот мы решили, что такие благословенные, почтенные дни, конечно же, нужно праздновать. Почему нет? Мы как бы не чужие друг другу люди», — сказала Ивлеева в своем блоге.

Бывшие супруги провели вместе день и обменялись подарками. Также пара прогулялась пешком по городу и, из-за того, что девушка была на шпильках, Элджею пришлось нести ее на руках. 

При этом Ивлеева отметила — Элджей недоволен тем, что она снимает про него блог. Девушка пошутила, что она не может прекратить снимать также, как и Элджей не может прекратить читать рэп.

«Мы когда -то приняли такими друг друга», — сказала Настя Ивлеева. «На этом и разошлись пути наши», — в шутку добавил рэпер.

Настя Ивлеева и Элджей поженились в июле 2019 года. Прожив в браке чуть больше двух лет, возлюбленные сначала разъехались, а потом объявили о разводе. Спустя еще некоторое время молодые люди продолжили тепло общаться, наведя поклонников на мысли, что снова сошлись. Но свои отношения ни блогер, ни рэпер не комментируют.

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