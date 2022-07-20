Омский «Полет» отправил ракету «Ангара» на летные испытания

Омское производственное объединение «Полет» (филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, входит в госкорпорацию «Роскосмос») отправил на космодром Плесецк вторую штатную ракету-носитель «Ангара-1.2», сообщается на сайте предприятия.

Специалисты омской производственной площадки с положительным результатом завершили испытания ракеты-носителя «Ангара-1.2».

По итогам испытаний и оценки всех систем ракеты-носителя на соответствие заложенным комплексным инженерным решениям подтверждена готовность «Ангары-1.2» к продолжению летно-конструкторских испытаний на космодроме.

Ракета космического назначения «Ангара-1.2» впервые стартовала с космодрома Плесецк 9 июля 2014 года. Создание космического ракетного комплекса «Ангара» является одним из приоритетных направлений развития национальной системы средств выведения.

Этот космический ракетный комплекс создается на основе унифицированного ряда ракет легкого и тяжелого классов и будет способен выводить практически весь спектр полезных нагрузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит. В двигательных установках новых ракет-носителей семейства «Ангара» используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.