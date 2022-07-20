Мошенники стали предлагать удаление из базы должников

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества. Злоумышленники обещают очистить кредитную историю при наличии задолженностей по цене от 20 до 150 тысяч рублей, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Своих жертв аферисты убеждают в том, что разовое «обнуление» кредитной истории в будущем позволит заемщику вновь оформить кредит на большую сумму. Но сразу после получения платы мошенник исчезает, рассказал «Известиям» Лях.

По данным издания, спрос на услугу по изъятию данных заемщика из базы должников растет на фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заемщиков.

Мошенники продвигают данную услугу в мессенджере телеграм. «При переходе по ссылке откликается аноним, он настойчиво запрашивает у человека персональные данные и заявляет, что за "какие-то" 30 тысяч рублей готов "подчистить" кредитную историю», — пояснили в пресс-службе ЦБ.