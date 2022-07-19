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Европе предрекли энергетический «шторм»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Рекордная жара помешает европейским странам восстановить запасы газа перед зимой, следует из прогноза консалтинговой компании Rystad Energy. В настоящее время запасы газа в европейских хранилищах ниже нормы для этого времени года.

«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», — цитирует Bloomberg аналитиков компании.

В настоящее время на территории Европы стоит аномальная жара, которая повышает спрос на охлаждение. В результате цены на сжиженный природный газ растут, одновременно увеличивается расход топлива.

На прошлой неделе «Газпром» уведомил импортеров российского газа о форс-мажорных обстоятельствах, которые распространяются на поставки газа за последний месяц. В частности, такие предупреждения получили крупные немецкие компании.

Кроме этого, в середине июня мощность «Северного потока» была снижена на 40%, одной из причин стал невозврат турбины немецкой Siemens, которую отправили на ремонт. После переговоров властей Германии и Канады турбину было решено вернуть, однако пока неясно, восстановятся ли поставки российского газа до прежних значений.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....

mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.