Европе предрекли энергетический «шторм»

Рекордная жара помешает европейским странам восстановить запасы газа перед зимой, следует из прогноза консалтинговой компании Rystad Energy. В настоящее время запасы газа в европейских хранилищах ниже нормы для этого времени года.

«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», — цитирует Bloomberg аналитиков компании.

В настоящее время на территории Европы стоит аномальная жара, которая повышает спрос на охлаждение. В результате цены на сжиженный природный газ растут, одновременно увеличивается расход топлива.

На прошлой неделе «Газпром» уведомил импортеров российского газа о форс-мажорных обстоятельствах, которые распространяются на поставки газа за последний месяц. В частности, такие предупреждения получили крупные немецкие компании.

Кроме этого, в середине июня мощность «Северного потока» была снижена на 40%, одной из причин стал невозврат турбины немецкой Siemens, которую отправили на ремонт. После переговоров властей Германии и Канады турбину было решено вернуть, однако пока неясно, восстановятся ли поставки российского газа до прежних значений.