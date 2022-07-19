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Кольцо с самым большим количеством бриллиантов изготовили в Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Индийская компания SWA Diamonds превзошла рекорд Книги рекордов Гиннесса по количеству бриллиантов, размещенных на одном кольце, сообщается на сайте Книги.

Кольцо получило название «Ами», что на санскрите означает «бессмертие», оно выполнено в форме гриба — розовой вешенки. В общей сложности на кольце были размещены 24,6 тысячи бриллиантов, что побило предыдущий рекорд, установленный в 2020 году.

«Гриб символизирует бессмертие и долголетие»,— пояснил управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадиян.

Кольцо весит 340 граммов и, по данным SWA Diamonds, стоит 95,2 тысячи долларов (около 11 миллионов рублей).

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Алекс555

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D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

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mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.