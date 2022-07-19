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Харламов и Нагиев снимутся в четвертом фильме «О чем говорят мужчины»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Актерский состав франшизы «О чем говорят мужчины» пополнится новыми героями, которых исполнят Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган.

Съемки четвертой части «О чем говорят мужчины» уже стартовали, картину снимают в живописных локациях Садового кольца Москвы, сообщает издание Kinobusiness.

Четвертый фильм будет называться «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». По сюжету, главные герои Леша (Леонид Барац), Слава (Ростислав Хаит), Саша (Александр Демидов) и Камиль (Камиль Ларин) встретятся, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

Леша пытается понять существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспоминает первую любовь, а Саша размышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас.

А кроме это, герои, прогуливаясь по центру Москвы, обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и о чем кричат откровенные фото в социальных сетях.

Какие роли достанутся Харламову, Нагиеву, Полицеймако и Виторгану, пока не раскрывается. Фильм планируют выпустить в 2023 году.

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