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Представлен российский электромобиль E-Neva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» представил вице-премьеру Денису Мантурову прототип электромобиля E-Neva, сообщается в телеграм-канале Минпромторга.

Автомобиль разработали и собрали специалисты Обуховского завода в Санкт-Петербурге. Отмечается, что это полностью отечественный продукт, созданный на базе беспилотной модульной электрической платформы.

На видео, опубликованном министерством, показано, как министр садится за руль электромобиля, выполняет поворот, а затем сдает назад. Разработчики подчеркивают, что E-Neva предназначен исключительно для гражданского рынка.

По плану, серийное производство электромобиля может стартовать в 2024 году. Создатели уверяют, что машина сможет разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунды.

При этом в серию E-Neva может пойти в разных комплектациях. Основная может представлять автомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, что обеспечит запас хода в 810 километров.

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