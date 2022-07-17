Вооруженный ножом наркоман в Омске устроил массовую резню

Житель Омска в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на трех человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области. 20-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.
Сначала омич, находясь в состоянии наркотического опьянения в помещении магазина, нанес незнакомому мужчине-покупателю удары кухонным ножом в область шеи, отмечается в сообщении.
Затем, находясь в гаражном кооперативе, он увидел, что двое мужчин ремонтируют автомобиль. Он попросил у них воды, после чего аналогичным образом нанес им поочередно удары ножом в область шеи.
Трое потерпевших госпитализированы с резаными ранами в области предплечий, шеи и головы. Нападавший задержан, он не смог объяснить свои действия. Возбуждено уголовное дело о покушение на убийство двух и более лиц.
pepelmetalгончаренко пусть своего парня перевоспитывает!
korvinsSДумаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.
Asd10Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...
Asd10А зачем тебе текст? Кто голвным мозгом оперирует, тем понятно, что призыв сенатора опоздал, потому, что...