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QR-коды станут применять для всех прививок

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Практика QR-кодов в будущем может применяться для всех прививок, а не только в вакцинации от COVID-19, рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

В целом число медицинских документов с QR-кодами будет расти. Это нужно для удобства пациентов, чтобы электронные справки и выписки были под рукой. Ведь благодаря QR-кодам можно проверить их достоверность, рассказал «Российской газете» замминистра.

Схема уже используется в электронных рецептах. «Наша задача — масштабировать такие удобные для граждан сервисы: чтобы им было доступно как можно больше документов в электронном виде, к которым привязан QR-код», — говорит замминистра.

Пугачев напомнил, что цифровизация здравоохранения включает и создание цифрового профиля пациента. Это история болезни человека и данные о его наследственности. Ранее глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что цифровой медпрофиль поможет в профилактике заболеваний.

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