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Власти задумались над отменой НДС на социально значимые товары

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Профильные ведомства, в том числе Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития оценивают возможность обнуления НДС на социально значимую продукцию, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами <…> сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет <…>», — приводит ТАСС слова Евтухова.

При этом замминистра напомнил, что некоторые ретейлеры уже приняли самостоятельное решение ограничить наценку на такую продукцию в пределах 5-10%.

В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к ФНС с просьбой снизить НДС на товары первой необходимости, а также на бананы. В объединении указали на то, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция составила почти 20%.

Сейчас в перечень социально значимых продуктов входят более 20 наименований, в том числе сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, картофель, капуста, яблоки, чай.

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Топ комментариев

Asd10

Пехота с громадные опытом драпа очень нужна. Чувствуешь ускорение сдачи городов? К чему бы это?))

Asd10

Стратех!!! Иди к зеленскому в советники. Там в долларах будешь получать.

Asd10

Извини, сразу и не заметил, что ты и Бахмут сдал. Ну а впрочем, чего, действительно, упираться здесь,...

Asd10

С чьей стороны? Это ваще ты или у тебя ник украли???))