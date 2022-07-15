Евросоюз смягчит некоторые санкции против России

Еврокомиссия планирует внести в пятницу ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующие меры будут содержаться в представленных Еврокомиссией предложениях по седьмому пакету санкций против России, который до конца июля должен быть одобрен Советом ЕС. Новые рестрикции коснутся золота, химикатов и машиностроения, приводит ТАСС выдеркжи из материала.

Один из источников агентства проинформировал, что предложенные меры могут затронуть транспортировку российского золота через третьи страны, однако не объяснил принцип функционирования данного механизма.

В июне эмбарго на российское золото согласовали государства Группы семи. Однако подобные меры носят символический характер, поскольку из-за ранее введенных Евросоюзом финансовых санкций Россия уже перестала торговать этим металлом на западных площадках.