НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз смягчит некоторые санкции против России

Источник:
ТАСС
366 1
Фото: © Sibnet.ru

Еврокомиссия планирует внести в пятницу ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующие меры будут содержаться в представленных Еврокомиссией предложениях по седьмому пакету санкций против России, который до конца июля должен быть одобрен Советом ЕС. Новые рестрикции коснутся золота, химикатов и машиностроения, приводит ТАСС выдеркжи из материала. 

Один из источников агентства проинформировал, что предложенные меры могут затронуть транспортировку российского золота через третьи страны, однако не объяснил принцип функционирования данного механизма.

В июне эмбарго на российское золото согласовали государства Группы семи. Однако подобные меры носят символический характер, поскольку из-за ранее введенных Евросоюзом финансовых санкций Россия уже перестала торговать этим металлом на западных площадках.

Еще по теме
США вывели из‑под санкций ряд сделок с Россией
Трамп определился с участием в президентских выборах
Названа дата референдума о присоединении Запорожья к России
Украина исключила передачу территории России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Россия переведет экономику на военные рельсы
Обсуждение (1)
Картина дня
Евросоюз смягчит некоторые санкции против России
МИД России предупредил об угрозе глобальной рецессии
Украинская армия решила оставить Северск
Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
49
Украина ударила «Точками У» по Луганску
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
32
Украина исключила передачу территории России
30
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье