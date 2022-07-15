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Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля 2022-го, сообщил представитель Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сказал ПБК в ведомстве.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной части России 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Ведомство признало воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов. Запрет на полеты действует уже пять месяцев.

В Краснодарском крае единственным работающим аэропортом остается Сочи, где создан временный хаб. В конце мая РЖД сообщили, что летом запущены дополнительные поезда на южном направлении, всего курсировать до курортов юга России будут 144 состава.

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