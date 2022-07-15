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Ирину Шейк захейтили из-за русского салата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Conde Nast Russia / CC BY 3.0

Модель Ирина Шейк опубликовала в соцсети салат «Оливье» с подписью «Russianzz on Wednaday», но вскоре удалила снимок из-за хейта.

Пользователи Сети ополчились на Ирину Шейк за буквы Z в подписи «Russianzz» и потребовали отменить контракты модели с Burberry, сообщает телеграм-канал «Светские хроники». После этого знаменитость удалила публикацию.

Ирина Шейк родилась в России, здесь же она начала строить карьеру модели. С 2005 года девушка начала работать в качестве модели в Европе, а затем в США. Сейчас Шейк также живет заграницей и воспитывает ребенка от актера Брэдли Купера.

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Топ комментариев

М. Алейников

Зарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?

pepelmetal

Психически больного обычно не спрашивают о том лечить его или нет

kygear

Уменьшать количество контор и оптимизировать количество евреев в них благое для Русских дело.

Asd10

Профессионал в этом деле??))) Вот по этому ты и злой, волосатые ладошки...