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Вышел трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Источник:
Sibnet.ru
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Новый полноценный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на произведениях Толкина, появился на канале Amazon Prime Video.

Сюжет сериала основан на заметках и приложениях к «Властелину колец», а также других произведений Толкина.

Действие «Кольца власти» развернется во время Второй эпохи. Сериал станет приквелом как к «Хоббиту», так и к «Властелину колец».

Первый сезон будет проекта посвящен началу союза Келебримбора с гномами, которым стремится воспользоваться Саурон в обличье Аннатара. Созданное им Единое кольцо должно будет дать ему возможность править Средиземьем. Премьера сериала назначена на 2 сентября.

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