Вышел трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Новый полноценный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на произведениях Толкина, появился на канале Amazon Prime Video.
Сюжет сериала основан на заметках и приложениях к «Властелину колец», а также других произведений Толкина.
Действие «Кольца власти» развернется во время Второй эпохи. Сериал станет приквелом как к «Хоббиту», так и к «Властелину колец».
Первый сезон будет проекта посвящен началу союза Келебримбора с гномами, которым стремится воспользоваться Саурон в обличье Аннатара. Созданное им Единое кольцо должно будет дать ему возможность править Средиземьем. Премьера сериала назначена на 2 сентября.
М. АлейниковЗарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?
pepelmetalПсихически больного обычно не спрашивают о том лечить его или нет
kygearУменьшать количество контор и оптимизировать количество евреев в них благое для Русских дело.
Asd10Профессионал в этом деле??))) Вот по этому ты и злой, волосатые ладошки...