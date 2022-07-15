Вышел трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Новый полноценный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на произведениях Толкина, появился на канале Amazon Prime Video.

Сюжет сериала основан на заметках и приложениях к «Властелину колец», а также других произведений Толкина.

Действие «Кольца власти» развернется во время Второй эпохи. Сериал станет приквелом как к «Хоббиту», так и к «Властелину колец».

Первый сезон будет проекта посвящен началу союза Келебримбора с гномами, которым стремится воспользоваться Саурон в обличье Аннатара. Созданное им Единое кольцо должно будет дать ему возможность править Средиземьем. Премьера сериала назначена на 2 сентября.