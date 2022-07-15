НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Концерты «Машины времени» в России массово отменили организаторы

Источник:
Sibnet.ru
465 4
Фото: Бабкинъ Михаилъ / CC BY-SA 4.0

Группа «Машина времени», раскритиковавшая ранее военную спецоперацию, запланировала гастроли по России. Но концерты массово начали отменяться.

На сайте «Машины времени» анонсированы концерты на конец года. Ближайшие — в сентябре и октябре. Уже отменены мероприятия в Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах.

Солист группы Андрей Макаревич прокомментировал отмену одного из концертов. «Раз площадка написала, что будет отмена, значит, будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — написал музыкант в соцсети.

Ранее был опубликован список артистов, чьи выступления в России нежелательны. В него вошли 30 музыкантов, в числе которых «Машина времени». Список распространяется как раз среди концертных организаторов.

Еще по теме
Началась борьба за права на песни Шатунова
Алена Апина запретила петь «Бухгалтера» экс-солистке «ВИА гры»
Охлобыстин предрек провал уехавшим из России знаменитостям
Тима Белоруских отвык от внимания поклонников
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Обсуждение (4)
Картина дня
МИД России предупредил об угрозе глобальной рецессии
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Трамп определился с участием в президентских выборах
Украинский дрон атаковал библиотеку в Белгородской области
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
47
Украина ударила «Точками У» по Луганску
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
31
Украина исключила передачу территории России
30
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье