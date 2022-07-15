Концерты «Машины времени» в России массово отменили организаторы

Группа «Машина времени», раскритиковавшая ранее военную спецоперацию, запланировала гастроли по России. Но концерты массово начали отменяться.

На сайте «Машины времени» анонсированы концерты на конец года. Ближайшие — в сентябре и октябре. Уже отменены мероприятия в Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах.

Солист группы Андрей Макаревич прокомментировал отмену одного из концертов. «Раз площадка написала, что будет отмена, значит, будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — написал музыкант в соцсети.

Ранее был опубликован список артистов, чьи выступления в России нежелательны. В него вошли 30 музыкантов, в числе которых «Машина времени». Список распространяется как раз среди концертных организаторов.