НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Источник:
Sibnet.ru
682 6
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 10% с 1 июня пенсий военных пенсионеров, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот закон устанавливает также особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.

Такие военнослужащие смогут продолжить служить на отдельных воинских должностях. Как пояснял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, при этом за ними закрепляется право в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

Также этим военнослужащим будут выплачивать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для признанных негодными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении желания продолжить служить. Получить такую выплату можно будет один раз.

Кроме того, Картаполов отмечал, что выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе специальной военной операции, ранее могли быть списаны кредиторами. Теперь банки не смогут списывать по исполнительным документам социально значимые и иные выплаты.

Также одобренный закон дополняет перечень выгодоприобретателей, имеющих право на получение страховых сумм в случае гибели военнослужащего, теми лицами, которые в судебном порядке были признаны фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованного в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Еще по теме
МИД России предупредил об угрозе глобальной рецессии
Банкам разрешили отрицательные ставки по валютным вкладам
Центробанк скорректировал курсы доллара и евро
Россияне назвали лучшую валюту для сбережений
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Обсуждение (6)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
47
Украина ударила «Точками У» по Луганску
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
31
Украина исключила передачу территории России
30
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье