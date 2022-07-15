Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 10% с 1 июня пенсий военных пенсионеров, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот закон устанавливает также особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.

Такие военнослужащие смогут продолжить служить на отдельных воинских должностях. Как пояснял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, при этом за ними закрепляется право в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

Также этим военнослужащим будут выплачивать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для признанных негодными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении желания продолжить служить. Получить такую выплату можно будет один раз.

Кроме того, Картаполов отмечал, что выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе специальной военной операции, ранее могли быть списаны кредиторами. Теперь банки не смогут списывать по исполнительным документам социально значимые и иные выплаты.

Также одобренный закон дополняет перечень выгодоприобретателей, имеющих право на получение страховых сумм в случае гибели военнослужащего, теми лицами, которые в судебном порядке были признаны фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованного в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.