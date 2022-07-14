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Центробанк скорректировал курсы доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 15 июля. Курс доллара снизился на 27 копеек, составив 58,25 рубля. С начала июля доллар прибавил 5 рублей 74 копейки.

Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 55 копеек — теперь он стоит 58,34 рубля. С начала месяца европейская валюта прибавила 3 рубля 70 копеек.

Доллар и евро активно дорожали в конце февраля и первой половине марта. Так, 2 марта курс доллара превысил 100 рублей впервые после деноминации 1998 года. 11 марта один евро стоил 132 рубля и 95 копеек, а один доллар — 120 рублей и 60 копеек.

Однако затем американская и европейские валюты стали дешеветь. Так, в течение июня доллар опускался до уровня 51,16 рубля, а евро — 53,86 рубля. После 30 июня рубль снова резко подешевел и теперь балансирует примерно на одном уровне.

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Экономика #Деньги
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