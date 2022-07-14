НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Вводится уголовное наказание для злостных нарушителей ПДД

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и об уголовной ответственности за опасную езду без водительских прав. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, устанавливается административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.

Когда назначенные судом меры административной ответственности уже дважды после лишения прав на управление не останавливают правонарушителя, для гражданина вводится уголовная ответственность.

Также уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет.

В отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора.

Еще по теме
Автовладельцы получат онлайн выплаты по ОСАГО после ДТП
Автомобили ГИБДД смогут распознавать лица
ОСАГО для электросамокатов обойдется в 7-15 тысяч рублей
Глава МВД запретил ручные радары
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Plaguer

Какое грубое нарушение прав всех остальных полов!Эту мускулинную организацию необходимо немедленно распустить.

Asd10

Увидим, те кто выживет. А вот странно... Точки зрения у нас с тобой разные, но мне почему то не хочется...

Asd10

Отмашки пока не было. Толпа с верительными грамотами создаст не нужную суету.

Asd10

Принудительную психиатрическую помощь надо вводить. Согласны со мной, уважаемый?