Вводится уголовное наказание для злостных нарушителей ПДД

Президент Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и об уголовной ответственности за опасную езду без водительских прав. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, устанавливается административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.

Когда назначенные судом меры административной ответственности уже дважды после лишения прав на управление не останавливают правонарушителя, для гражданина вводится уголовная ответственность.

Также уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет.

В отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора.