Студентов обучат гибридным войнам

Минобрнауки поддержало предложение по введению в учебный план российских вузов курса по изучению гибридных войн, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с международной ситуацией в Минобрнауки считают актуальной инициативу о введении в учебный план курса по изучению гибридных войн», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобрнауки.

Краткий ориентационный интенсивный курс «Гибридная война» уже прошел апробацию в Российском государственном социальном университете (РГСУ). В РГСУ приступят к подготовке специалистов по ведению гибридных, или асимметричных, войн.

«Гибридная война» — контроль над средствами информации, экономические санкции, деятельность в киберпространстве, поддержка внутренних волнений, наконец, использование специальных подразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа