Научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) Госкорпорации Ростех запустил собственное производство автомобильной и бытовой химии, на 100% состоящей из отечественных компонентов, сообщает пресс-служба компании.
Сырьевые компоненты, которые используются при производстве
новой линейки товаров, прошли сертификацию и ресурсные испытания. Ассортимент
продукции включает в себя все виды охлаждающей жидкости, автошампуни, жидкое
мыло, средства для уборки помещений.
Для удобства товары представлены в различных вариантах
фасовки – от 0,5 до 216 литров. Выпускаемая линейка автомобильной химии
рассчитана на использование как профессионалами – СТО, автомойками, профильными
магазинами и клининговыми службами, – так и рядовыми автолюбителями.
«Мощности НИИИ рассчитаны на 210 тонн продукции в месяц.
Рецептура товаров и технология изготовления соответствует общепринятым мировым
стандартам, при этом в составе используются только российские компоненты. Кроме
того, в институте готовы в короткие сроки разработать и организовать
производство новых моющих и чистящих средств в соответствии с потребностями
рынка», – отметил генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.
Благодаря химическому составу охлаждающих жидкостей для
автомобилей, металлические элементы двигателя надежно защищены от внутренней
коррозии и отложений. Антифриз разрешен к использованию в высоконагруженных
моторах.
Круглогодичные стеклоомывающие жидкости выпускаются без
использования метанола, не наносят вреда окружающей среде и здоровью. Средство
может применяться в диапазоне температур от минус 25 до плюс 40 градусов.
В линейке химических средств представлены очистители
интерьера и экстерьера автомобиля. Содержат компоненты для бережного ухода за
салоном автомобиля, а также предотвращают воздействие агрессивной окружающей
среды на внешние детали и моторный отсек.