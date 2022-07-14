Научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) Госкорпорации Ростех запустил собственное производство автомобильной и бытовой химии, на 100% состоящей из отечественных компонентов, сообщает пресс-служба компании.

Сырьевые компоненты, которые используются при производстве новой линейки товаров, прошли сертификацию и ресурсные испытания. Ассортимент продукции включает в себя все виды охлаждающей жидкости, автошампуни, жидкое мыло, средства для уборки помещений.

Для удобства товары представлены в различных вариантах фасовки – от 0,5 до 216 литров. Выпускаемая линейка автомобильной химии рассчитана на использование как профессионалами – СТО, автомойками, профильными магазинами и клининговыми службами, – так и рядовыми автолюбителями.

«Мощности НИИИ рассчитаны на 210 тонн продукции в месяц. Рецептура товаров и технология изготовления соответствует общепринятым мировым стандартам, при этом в составе используются только российские компоненты. Кроме того, в институте готовы в короткие сроки разработать и организовать производство новых моющих и чистящих средств в соответствии с потребностями рынка», – отметил генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.

Благодаря химическому составу охлаждающих жидкостей для автомобилей, металлические элементы двигателя надежно защищены от внутренней коррозии и отложений. Антифриз разрешен к использованию в высоконагруженных моторах.

Круглогодичные стеклоомывающие жидкости выпускаются без использования метанола, не наносят вреда окружающей среде и здоровью. Средство может применяться в диапазоне температур от минус 25 до плюс 40 градусов.

В линейке химических средств представлены очистители интерьера и экстерьера автомобиля. Содержат компоненты для бережного ухода за салоном автомобиля, а также предотвращают воздействие агрессивной окружающей среды на внешние детали и моторный отсек.