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Исламский банкинг узаконят в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Achilver / CC BY-SA 3.0

Россия узаконит так называемый исламский банкинг, который предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов. Соответствующие положения содержатся в законопроекте «О деятельности по партнерскому финансированию».

«В новой ситуации, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского (исламского) финансирования»,— говорится в пояснительной записке.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты. Поэтому услуги исламского банкинга будут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида.

Такие организации планируется внести в реестр Банка России. Они будут предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения.

Кроме того, им разрешат быть торговыми посредниками в сделках купли-продажи с условием о рассрочке платежа или договоров финансовой аренды (лизинга). Они также смогут финансировать производственную и торговую деятельность.

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Экономика #Деньги
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