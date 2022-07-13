Mercedes-Benz покинет российский рынок

Компания Mercedes-Benz продаст российское представительство «Мерседес-Бенц Рус». В сделку войдет недвижимость, право на дистрибуцию, склады.

Покупателем может выступить один из дилеров Mercedes-Benz, однако пока неясно, возобновится ли импорт автомобилей, пишет «Коммерсантъ». В настоящее время концерн Daimler AG прекратил поставки из-за санкций.

Западные санкции предусматривают прямой запрет на импорт предметов роскоши в Россию, под которые попадают модели автомобилей Mercedes-Benz. По итогам 2021 года компания «Мерседес-Бенц Рус» продала в России 43 тысячи машин.

Mercedes-Benz также владеет собственным российским заводом в подмосковном Есипово. Он был открыт в апреле 2019 года. До последнего времени здесь собирали седаны E-Class, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Из-за санкционного давления и разрыва логистических цепочек производство автомобилей немецкой марки в России остановлено, предприятие не работает с марта 2022 года.