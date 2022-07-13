КНДР признала Донецкую Народную Республику

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что КНДР официально признала ДНР.

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, признание республики стало очередной «победой нашей дипломатии». «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться», — подчеркнул он.

Представительство ДНР уточнило, что посол КНДР вручил в среду послу Донецкой Народной Республики в РФ документ о признании республики. Также в представительстве заявили, что КНДР и ДНР договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.