НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

КНДР признала Донецкую Народную Республику

Источник:
Sibnet.ru
427 8
Фото: © U.S. Department of State

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что КНДР официально признала ДНР.

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, признание республики стало очередной «победой нашей дипломатии». «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться», — подчеркнул он.

Представительство ДНР уточнило, что посол КНДР вручил в среду послу Донецкой Народной Республики в РФ документ о признании республики. Также в представительстве заявили, что КНДР и ДНР договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

Еще по теме
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
Запад назвал секретное оружие Путина
Лукашенко обсудил с Путиным планы нападения Запада на Россию
Япония попросит нейтральные страны ввести санкции против России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Иван Ургант вернулся к работе в России
Обсуждение (8)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

seNkabb

"Врачи обратили внимание, что большинство заболевших обезьяньей оспой — взрослые мужчины нетрадиционной...

Asd10

У меня проблема с кроссвордом, братан... Не подскажешь, вертизад отползающий как называется??

зубастик

Это что за ПВО у нас такое 3 ракеты пропустили??? А в случае войны с достойным соперником?? Ракет будет...

mosquito__2010

Тоже самое ты и перед Вучичем писал, но так как по Захарова-Вучич ты слился с нелепыми отмазками теперь...