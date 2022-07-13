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«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Niva Legend

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Niva Legend в упрощенной комплектации, до конца этой недели дилеры получат версию Classic, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Комплектация Classic включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей и бортовой компьютер. Автомобиль также имеет дневные ходовые огни, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защиту картера и аудиоподготовку.

Lada Niva Legend традиционно сохранила систему постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. Компания уточнила, что цена новой комплектации будет объявлена в ближайшее время.

Ранее «АвтоВАЗ» после длительного простоя возобновил производство упрощенной Lada Granta, которая лишилась подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, а также версии с автоматической коробкой передач.

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