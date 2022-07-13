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Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.

«Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву», — говорится в сообщении. По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами России. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — приводятся в сообщении слова осведомленного источника.

Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.

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