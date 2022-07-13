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Верховный суд разрешил требовать компенсацию за гибель питомца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Верховный суд России рассмотрел дело Юлии Антиповой, собака которой погибла в результате ДТП, и признал ее право на получение компенсации морального вреда с виновного в смерти питомца.

Инцидент произошел в 2019 году, когда водитель сбил насмерть собаку породы чихуахуа, которая переходила дорогу вместе с Антиповой. Водитель был арестован на двое суток за оставление места ДТП и оштрафован на 1,5 тысячи рублей за непредоставление преимущества пешеходу. Антипова также требовала выплатить ей компенсацию морального вреда за смерть домашнего животного.

«С моей точки зрения, это несмотря на то что в России нет прецедентного права: у нас суды, вынося решение, ориентируются на решения по аналогичным делам. Тем более когда это касается примера, который подал суд столь высокого уровня», — прокомментировал «Известиям» решение суда депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он обратил внимание на ситуации, когда люди относятся к питомцам как к членам семьи, а не имуществу. В этой связи актуальность подобного решения суда еще более объяснима.

Директор московского отделения «Альянса защиты животных» Ольга Крюкова также положительно оценила решение Верховного суда РФ. «Я одобряю это решение, что потерпевшей женщине, потерявшей собаку, выплатят компенсацию морального вреда, конечно, вполовину того, что она затребовала, но это уже хороший знак. Это значительный шаг», — сказала она.

Самым примечательным в решении суда Крюкова видит признание наличия морального вреда из-за потери питомца, хотя по законодательству домашние любимцы все еще являются имуществом.

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Жизнь #Законы #Звери
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