«Сармат» подготовили к новым испытаниям

Российский ракетный комплекс «Сармат» готовится к новым летным испытаниям, сообщил в своем телеграм-канале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал в телеграм-канале Рогозин.

«Сармат» — российский ракетный комплекс, который должен заменить советский Р-36М2 «Воевода». Ракетная система функционирует по технологии орбитальной бомбардировки, что затрудняет ее уничтожение ПРО противника.

Первый успешный пуск ракеты был произведен 20 апреля 2022 с космодрома Плесецк. До конца года серийные «Сарматы» будут поставлены в один из полков Ужурского ракетного соединения, дислоцированного в Красноярском крае.