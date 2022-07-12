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«Сармат» подготовили к новым испытаниям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/rogozin_do

Российский ракетный комплекс «Сармат» готовится к новым летным испытаниям, сообщил в своем телеграм-канале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал в телеграм-канале Рогозин.

«Сармат» — российский ракетный комплекс, который должен заменить советский Р-36М2 «Воевода». Ракетная система функционирует по технологии орбитальной бомбардировки, что затрудняет ее уничтожение ПРО противника.

Первый успешный пуск ракеты был произведен 20 апреля 2022 с космодрома Плесецк. До конца года серийные «Сарматы» будут поставлены в один из полков Ужурского ракетного соединения, дислоцированного в Красноярском крае.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает

nifnif

повылезали старые бзд... после 60 на пенсию и сидеть тихо сопеть в тряпочку