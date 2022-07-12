«Сармат» подготовили к новым испытаниям

Российский ракетный комплекс «Сармат» готовится к новым летным испытаниям, сообщил в своем телеграм-канале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности
готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал в
телеграм-канале Рогозин.
«Сармат» — российский ракетный комплекс, который должен
заменить советский Р-36М2 «Воевода». Ракетная система функционирует по
технологии орбитальной бомбардировки, что затрудняет ее уничтожение ПРО
противника.
Первый успешный пуск ракеты был произведен 20 апреля 2022 с
космодрома Плесецк. До конца года серийные «Сарматы» будут поставлены в один из
полков Ужурского ракетного соединения, дислоцированного в Красноярском крае.