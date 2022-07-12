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Первый случай заражения оспой обезьян выявили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Первый случай оспы обезьян подтвержден в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Заболевание нашли у молодого человека, вернувшего из поездки по европейским странам.

Россиянин обратился в больницу с характерной сыпью, его изолировали. Болезнь протекает в легкой форме, жизни пациента ничего не угрожает. Люди, с которыми общался молодой человек, находятся под медицинским наблюдением.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в США и Европе, а также ряде других стран. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании.

По данным Роспотребнадзора, к 11 июля случаи заражения оспой обезьян зарегистрировали в 59 странах и территориях, где она обычно не встречается. Всего оспой обезьян заразились более 9 тысяч человек.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого напоминают натуральную оспу. Она представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, а также беременных и детей. У здоровых граждан инфекция проходит самостоятельно и не требует специального лечения.

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