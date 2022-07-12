Япония попросит нейтральные страны ввести санкции против России

Власти Японии будут побуждать государства, входящие в Группу двадцати (G20) и занимающие нейтральную позицию относительно ситуации вокруг Украины, к введению антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

«Для еще большего повышения эффективности санкций [в отношении РФ] наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с Группы семи», — приводит ТАСС заявление Хаяси.

По его словам, Япония «в рамках "двадцатки" мы будем побуждать [к введению рестрикций] государства, которые занимают нейтральную позицию».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств, включая Японию, ввели масштабные санкции против РФ.