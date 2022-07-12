Комиссия по этике Совета депутатов Новосибирска перенаправила в правоохранительные органы заявление с требованием лишить депутата Светлану Каверзину мандата и возбудить в ее отношении административное или уголовное дело из-за публикации во «ВКонтакте» якобы оскорбительных комментариев в адрес президента России.

«Пришло еще одно заявление с требованием лишить меня мандата и возбудить уголовное и административное дело. Комиссия по этике решила передать материалы в полицию с просьбой возбудить. Буду знакомить с ходом», — написала Каверзина во «ВКонтакте».



В письме, подписанном активистами-экологами, говорится, что депутат допускает оскорбительные комментарии в адрес президента. «Суть у всех трех жалоб одна — честила президента», — писала раньше депутат.

В июне Советский районный суд Новосибирска оштрафовал Каверзину на 30 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии.