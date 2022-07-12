НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутата в Новосибирске хотели лишить мандата за «оскорбление» Путина

Источник:
Sibnet.ru
494 1
Фото: © vk.com/kaverzina_svetlana

Комиссия по этике Совета депутатов Новосибирска перенаправила в правоохранительные органы заявление с требованием лишить депутата Светлану Каверзину мандата и возбудить в ее отношении административное или уголовное дело из-за публикации во «ВКонтакте» якобы оскорбительных комментариев в адрес президента России.

«Пришло еще одно заявление с требованием лишить меня мандата и возбудить уголовное и административное дело. Комиссия по этике решила передать материалы в полицию с просьбой возбудить. Буду знакомить с ходом», — написала Каверзина во «ВКонтакте».

В письме, подписанном активистами-экологами, говорится, что депутат допускает оскорбительные комментарии в адрес президента. «Суть у всех трех жалоб одна — честила президента», — писала раньше депутат.

В июне Советский районный суд Новосибирска оштрафовал Каверзину на 30 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии.

Еще по теме
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Цивилев первым из сибирских губернаторов попал под санкции Британии
Алтай получит по курортному сбору больше денег
Пост новосибирского депутата признали дискредитацией ВС РФ
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Украинская армия ударила по мирной Новой Каховке
Силуанов заявил о необходимости сделать курс рубля предсказуемым
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
29
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
28
Володин пригрозил забрать Аляску
28
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами