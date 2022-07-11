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Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Один из наставников шоу «Голос» Валерий Сюткин раскрыл судьбу участников проекта, по мнению музыканта, ждать головокружительного успеха никому не стоит.

«Своим подопечным я всегда говорю, что они интересуют зрителя ровно столько, сколько находятся в проекте», — сказал Сюткин в интервью порталу Wday.

Сюткин посоветовал начинающим артистам учиться писать собственные песни, подбирать репертуар.

«Можно давать новую жизнь известным песням: новый ритм, новый взгляд. Главная проблема тех, кто после передачи пытается добиться успеха, — это репертуар», — оценил резкий спад популярности выходцев их «Голоса» Сюткин.

Шоу «Голос» выходи на Первом канале с 2012 года. В нем музыканты поют наставникам, которые слышат их, но не видят. Задача участника — спеть так, чтобы наставник развернулся к нему.

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