Пушков предупредил западных лидеров

Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, «не вполне трезво» оценивают свои возможности и способность «нести бремя» собственных санкций, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».

«Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — отметил сенатор.