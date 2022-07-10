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Пушков предупредил западных лидеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс0служба Совета Федерации

Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, «не вполне трезво» оценивают свои возможности и способность «нести бремя» собственных санкций, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».

«Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — отметил сенатор.


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serii11

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slavaynin

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pepelmetal

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mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...