Пушков предупредил западных лидеров

Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, «не вполне трезво» оценивают свои возможности и способность «нести бремя» собственных санкций, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».
«Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — отметил сенатор.
serii11Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...
slavayninКак Дядя Вова скажет,так и будет.
pepelmetalДипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)
mosquito__2010Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...