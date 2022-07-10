Байден посетит Саудовскую Аравию ради «борьбы с Россией»

Президент США Джо Байден заявил, что его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином.

«Более безопасный и объединенный Ближний Восток приносит пользу американцам во многих отношениях. Его водные пути имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергоресурсы жизненно важны для смягчения воздействия на глобальные поставки войны России на Украине», — цитирует ТАСС Байдена.

«Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию», — подчеркнул президент. Но, по его словам, эта поездка важна со стратегической точки зрения.

«Нам необходимо противостоять российской агрессии, сделать так, чтобы мы находились в наилучшем положении для того, чтобы одержать верх в соперничестве с Китаем, а также работать над укреплением стабильности в важном регионе мира. Чтобы выполнить эти задачи, нам надо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут оказать влияние на этот исход. Саудовская Аравия - одна из этих стран», — считает Байден.

Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашкаджи исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.