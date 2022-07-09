США и Евросоюз тайно обсудят завершение конфликта на Украине

США тайно обсуждают дипломатические пути решения конфликта на Украине с европейскими союзниками. Отмечается, что переговоры проходят в полностью закрытом формате.

Подавляющее большинство европейских избирателей в настоящее время предпочитают «дипломатическое решение» украинского кризиса вместо военного, пишет газета Die Welt.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон готов поддержать «любое дипломатическое решение» на Украине, однако Россия не проявляет к этому интереса.

На саммите стран G7 лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Япония и США уже предварительно обсуждали возможность дипломатического решения конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал, что конфликт на Украине завершится путем переговоров, однако для Запада выгодно, если Киев получит максимально сильную позицию для диалога.