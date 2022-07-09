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Упрощен порядок погашения семейной ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Совет Федерации одобрил закон, который упрощает механизм погашения льготной ипотеки многодетным семьям.

Согласно действующему законодательству, многодетные семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года рождается третий или последующий ребенок, получают выплату в размере 450 тысяч рублей.

Деньги можно использовать для погашения ипотечного кредита, включая вариант с покупкой жилья в долевую собственность супругов. Однако до недавнего времени закон запрещал использование выплаты в том случае, если объект недвижимости поступал в собственность детей.

Согласно поправкам, теперь заемщики имеют право направлять средства на погашение кредита и в том случае, когда недвижимость является собственностью ребенка, а не только его родителей.

Новый закон также продлил до 31 декабря 2023 года период, в течение которого многодетные семьи при рождении третьего или последующих детей могут получить целевую помощь от государства. Данные средства можно будет использовать для частичного или полного погашения ипотеки до 1 июля 2024 года.

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