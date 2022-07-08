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Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Слова президента Владимира Путина о том, что Россия еще «всерьез ничего и не начинала» на Украине, подразумевают, что потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков

Путин апеллировал к заявлениям, которые звучат из западных стран, с Украины, «о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы», цитирует ТАСС Пескова.

«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

Поэтому, продолжил Песков, «все эти заявления западников буквально абсурдны, и они просто добавляют горя для украинского народа».

Накануне на встрече с лидерами думских фракций Путин затронул тему происходящего на Украине. Он обратил внимание на высказывания, согласно которым Россию хотят «победить на поле боя». «Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют», — предложил российский президент.

«Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», — предупредил при этом Путин.

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