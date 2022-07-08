Почти половина пользователей Рунета ищет пару в соцсетях

Свыше 40% опрошенных пользователей Рунета ищут пару, используя социальные сети, следует из совместного исследования «Одноклассников» и исследовательского центра ResearchMe, проведенного ко Дню семьи, любви и верности.

Как показал опрос, 31% россиян верит, что знакомства в соцсетях могут привести к созданию крепкой семьи в будущем. Но ровно столько же респондентов придерживаются обратного мнения. 15% опрошенных признались, что нашли своего постоянного партнера именно благодаря социальным сетям, приводи т ТАСС результаты исследования.

Кроме того, 42% пользователей радуются, когда их вторая половинка делится совместными фотографиями в соцсетях, так считают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет (53%) и от 35 до 44 лет (45%). 34% опрошенных, наоборот, считают, что «счастье любит тишину».

При этом россияне, согласно итогам исследования, стали меньше доверять своим партнерам — количество тех, кто доверяет своей паре, снизилось с 54% до 47% по сравнению с предыдущими данными.