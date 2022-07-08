Автор песни «Мальчик на девятке» перепела хит Чичериной

Рейв-проект Dead Blonde с солисткой Ариной Булановой выпустил кавер на песню «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной.

«Старый хит зазвучал по-новому», — прокомментировала Арина Буланова выход новой песни.

Песня «Ту-лу-ла» Чичериной вышла в 2000 году, когда певице Арине Булановой было всего три года. Композиция входит в альбом «Сны», а также звучала в фильме «Брат-2» в эпизоде, когда герой Бодрова-младшего выходил из отделения милиции.

Арина Буланова (настоящая фамилия Мурашева) стала популярной благодаря песне «Мальчик на девятке», которая стала хитом после попадания в тренды в TikTok.