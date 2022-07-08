Жара придет в Новосибирск в выходные

Аномально жаркая погода без осадков ожидается с 9 по 11 июля в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии.

В ближайшие три дня осадков в Новосибирске не будет. Установится жаркая погода. В субботу ожидается температура ночью 14-16 градусов, днем 26-28 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье температура ночью составит 15-17 градусов, днем 27-29 градусов, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В понедельник температура ночью будет 15-17 градусов, днем 29-31 градус, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище составляет 20,6 градуса.