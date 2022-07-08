Роспотребнадзор избавился от Зожмена после критики в соцсетях

Роспотребнадзор отправил в «бессрочный неоплачиваемый отпуск» Зожмена — персонажа, который должен был рассказывать о здоровом питании, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Роспотребнадзор представил Зожмена 28 июня, образ создал художник издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Дурново. Персонажа в красном плаще затроллили в Сети, сравнив с мемным Гарольдом.

«Визуальный образ вызвал много критики. Вполне справедливой. Поэтому вместе с командой "Здорового питания" мы решили отправить Зожмена в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Ему на смену придет новый символ проекта. Более современный, менее похожий на Гарольда, который скрывает боль», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор собирается создать еще несколько персонажей и предложить подписчикам выбрать лучшего.

На сайте «Здорового питания» представлены рецепты, советы, уроки на соответствующую тему.