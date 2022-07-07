Британское посольство отказалось менять адрес на «площадь ЛНР»

Британское посольство в России отказалось пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной, заявили в диппредставительстве.

Московский департамент городского имущества накануне сообщил, что посольство Великобритании получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Эту информацию внесли в адресный реестр Москвы и Федеральную информационную адресную систему, а также провели привязку адресных контуров.

Британские дипломаты не намерены признавать это изменение. «Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили РИА Новости в пресс-службе. Там он значится как: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.

В конце июня столичные власти переименовали территорию около посольства США — теперь оно располагается по адресу: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1. В ответ дипмиссия вообще убрала с сайта адрес в привычном формате — там указаны только широта и долгота.