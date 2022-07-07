НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Британское посольство отказалось менять адрес на «площадь ЛНР»

Источник:
РИА Новости
614 4
Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Британское посольство в России отказалось пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной, заявили в диппредставительстве.

Московский департамент городского имущества накануне сообщил, что посольство Великобритании получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Эту информацию внесли в адресный реестр Москвы и Федеральную информационную адресную систему, а также провели привязку адресных контуров.

Британские дипломаты не намерены признавать это изменение. «Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили РИА Новости в пресс-службе. Там он значится как: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.

В конце июня столичные власти переименовали территорию около посольства США — теперь оно располагается по адресу: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1. В ответ дипмиссия вообще убрала с сайта адрес в привычном формате — там указаны только широта и долгота.

Еще по теме
Борис Джонсон собрался в отставку
Володин пригрозил забрать Аляску
Китай заявил о «тесных контактах» Си Цзиньпина и Путина
Лавров посчитал публикацию разговора Макрона и Путина «сливом»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Asd10

Ну конечно возмутительно. Жену то хотя бы к ней надо подселить. ФСИН не разориться из-за ещё одной пайки...

Archangel3339

Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...

pepelmetal

"Мерц выразил надежду, что «Россия будет вести себя в соответствии с контрактами»" Россия будет вести...