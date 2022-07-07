Более 6 млн пчел погибли в Красноярском крае

Более 6 миллионов пчел погибло в Красноярском крае, предположительно, из-за обработки полей от вредителей.

«Обработали рапс, был жаркий день – вся пчела пошла на поля. На следующее утро уже пчел не было. Если считать в штуках, то примерно 6 миллионов пчел погибло – это вся летная пчела», – сказал «ТВК Красноярск» пасечник Валерий Голованов.

Пчелы погибли несколько дней назад неподалеку от Старцево. Пасечники уверены, что виноваты аграрии, которые обрабатывали рапсовые поля от вредителей, но никого об этом не предупредили.

По информации мужчины, обработку проводило предприятие «Агро-Красноярск». «ТВК Красноярск» не удалось связаться с компанией ни по одному из телефонов, доступных в интернете. Пасечники считают, что гибели пчел можно было избежать, если бы фермеры заранее предупредили об обработке.

«На место выезжал Емельяновский отдел ветеринарии. Специалисты провели отбор проб, чтобы исключить инфекционные болезни. Если падеж произошел, мы в первую очередь исключить инфекционные заболевания. Параллельно пчел исследуют на отравление», — сообщали специалисты ветнадзора.