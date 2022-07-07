Детективный сериал «Презумпция невиновности» стартует на ТВ-3

Сериал «Презумпция невиновности» расскажет об успешном адвокате, который обладает особым даром — чувствовать невиновность подопечных. Премьера детектива состоится в четверг, 7 июля, на ТВ-3, сообщила пресс-служба канала.

Главный герой сериала — адвокат Борис Аврутин. Его роль исполняет актер Кирилл Рубцов. За последние три года Аврутин не проиграл ни одного дела, поэтому феномен его успеха многих интересует.

Больше всего докопаться до истины хотят журналистка криминальной хроники Светлана Верницкая (Светлана Устинова) и ее бойфренд, следователь Денис Глебов (Никита Панфилов). Для последнего разоблачить адвоката — дело чести. Потому что Аврутин помог выйти на свободу наркоману, предположительно убившему полицейского, друга Глебова.

Второстепенные роли в «Презумпции невиновности» сыграли Роман Маякин, Алика Смехова, Ольга Будина, Анна Большова, Игорь Жижикин, Елена Лядова, Михаил Горевой, Ивар Калныньш и Алена Хмельницкая.

Детектив «Презумпция невиновности» будет выходит по четвергам в 18.35 на ТВ-3 c 7 июля.