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Детективный сериал «Презумпция невиновности» стартует на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Сериал «Презумпция невиновности» расскажет об успешном адвокате, который обладает особым даром — чувствовать невиновность подопечных. Премьера детектива состоится в четверг, 7 июля, на ТВ-3, сообщила пресс-служба канала.

Главный герой сериала — адвокат Борис Аврутин. Его роль исполняет актер Кирилл Рубцов. За последние три года Аврутин не проиграл ни одного дела, поэтому феномен его успеха многих интересует.

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Больше всего докопаться до истины хотят журналистка криминальной хроники Светлана Верницкая (Светлана Устинова) и ее бойфренд, следователь Денис Глебов (Никита Панфилов). Для последнего разоблачить адвоката — дело чести. Потому что Аврутин помог выйти на свободу наркоману, предположительно убившему полицейского, друга Глебова.

Второстепенные роли в «Презумпции невиновности» сыграли Роман Маякин, Алика Смехова, Ольга Будина, Анна Большова, Игорь Жижикин, Елена Лядова, Михаил Горевой, Ивар Калныньш и Алена Хмельницкая.

Детектив «Презумпция невиновности» будет выходит по четвергам в 18.35 на ТВ-3 c 7 июля.

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