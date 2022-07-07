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Володин пригрозил забрать Аляску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Госдума РФ

США должны помнить, что Аляска была российской, когда распоряжаются международными ресурсами России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — цитирует ТАСС Володина.

Спикер Госдумы также попросил депутата Николая Харитонова во время рабочих поездок в его избирательный округ, на Дальний Восток, приглядывать за Аляской.

Аляска с 1799 года управлялась Российско-американской компанией — полугосударственной торговой колониальной организацией Российской Империи. Территорию решили продать после Крымской войны. В марте 1867 года Россия подписала договор о продаже Аляски США за 7,2 миллиона долларов золотом.

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Политика #Мир
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