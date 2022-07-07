Володин пригрозил забрать Аляску

США должны помнить, что Аляска была российской, когда распоряжаются международными ресурсами России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — цитирует ТАСС Володина.

Спикер Госдумы также попросил депутата Николая Харитонова во время рабочих поездок в его избирательный округ, на Дальний Восток, приглядывать за Аляской.

Аляска с 1799 года управлялась Российско-американской компанией — полугосударственной торговой колониальной организацией Российской Империи. Территорию решили продать после Крымской войны. В марте 1867 года Россия подписала договор о продаже Аляски США за 7,2 миллиона долларов золотом.