Названа дата премьеры приквела «Сверхъестественного»

Сериал «Винчестеры», приквел культового «Сверхъестественного», выйдет на телеканале CW 11 октября этого года.

Приквел расскажет про Мэри и Джона Винчестеров – родителей главных героев «Сверхъестетственного», Сэма и Дина. События в нем развернутся в 1970-х годах сразу после возвращения Джона из Вьетнама. На него нападает демон, так Джон знакомится с любовью всей своей жизни – охотницей Мэри Кэмбелл, и узнает о существовании сверхъестественных тварей.

Главные роли исполнят Джейк Роджер и Мэг Доннеллиэ. Дженсен Эклс, игравший в основном шоу Дина Винчестера, выступит в роли рассказчика.

Судя по опубликованному ранее трейлеру, он появится в пилотной серии, как и легендарная «Импала», на которой в сериале ездили братья. Дженсен же стал автором идеи и создателем сериала.

В одном из недавних интервью Эклс сообщал, что попробует найти способ ввести в историю и Джареда Падалеки – его лучшего друга и исполнителя роли Сэма Винчестера.

В то же время, как сообщает портал Deadline, «детище» Падалеки – третий сезон сериала «Уокер» и его приквел, «Независимость Уокера», стартуют на CW 6 октября.